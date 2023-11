Stiri pe aceeasi tema

- NATO are un dialog diplomatic si politic sustinut cu toate tarile din zona Orientului Mijlociu si este extrem de „vigilenta” la efectele directe si indirecte ale conflictului din Israel, a declarat, vineri, la Brasov, secretarul general adjunct al Aliantei, Mircea Geoana.

- Inaltul oficial se va afla la ora 10.00, la Comandamentul Brigazii 2 „Sarmizegetusa" din Brașov, cu ocazia aniversarii Zilei Vanatorilor de Munte de catre Armata Romana. Apoi va vizita Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda" din Brasov, unde se va intalni cu cadrele didactice și studenții. In cursul…

- Politicieni americani și europeni sunt intr-un maraton diplomatic in țarile din Golf. In urma intalnirilor avute de secretarul american de stat Antony Blinken pornind din Israel și terminand cu Arabia Saudita, a fost acceptata crearea unor așa numite zone de securitate pentru

- Guvernul analizeaza posibilitatea de a suporta cheltuielile cu transportul pentru revenirea in tara din Israel, cu compania TAROM, a cetatenilor cu venituri mai mici aflati pe teritoriu acestui stat, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a estimat ca peste 1.700 de romani au fost repatriati pana acum.…

- Potrivit unui comunicat al IPJ Brașov, pe timpul unui control de rutina polițiștii au sesizat ca barbatul, de 23 de ani, ar prezenta indicii ca s-ar afla sub influența alcoolului, acesta a fost testat din punct de vedere al consumului, iar rezultatul a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur in aerul…

- Astazi a inceput noul an universitar 2023/2024 la filiala din Hamburg, Germania, a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș. Participanții la festivitatea de deschidere s-au bucurat de prezența dlui Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO…

- In perioada urmatoare DRDP Brașov va lucra la reparația parții carosabile pe DN13A. in zona localitații Sovata. Se preconieaza ca lucrarile vor dura aproximativ 3 saptamani. Va rugam sa circulați prudent in zona lucrarilor și sa respectați semnalizarea temporara! a anunțat DRDP Brașov. In plin sezon…