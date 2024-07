NATO are nevoie de încă 35-50 de brigăzi pentru transpunerea noilor planuri de apărare NATO va avea nevoie de inca 35-50 de brigazi pentru a-si realiza in intregime noile planuri de aparare concepute pentru cazul unui atac din partea Rusiei, a indicat o sursa militara pentru Reuters. Sursa, care a vorbit cu conditia anonimatului, a refuzat sa ofere mai multe detalii despre acest planuri, care sunt secrete. O brigada […] The post NATO are nevoie de inca 35-50 de brigazi pentru transpunerea noilor planuri de aparare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

