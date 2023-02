Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va parasi funcția asa cum a planificat, in octombrie 2023, neavand de gand sa obțina o noua prelungire a mandatului, a anunțat sambata, 11 februarie, purtatoarea de cuvant a NATO, Oana Lungescu, pentru agenția de presa germana DPA, citata de Agerpres . „Mandatul…

- Exista un „consens” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca armele furnizate de occidentali sa nu fie folosite pentru atacuri asupra teritoriului rus, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul Bild am Sonntag, citat de AFP. „Exista un consens…

- In contextul razboiului care afecteaza Europa, cursa pentru functia de viitor secretar general al NATO a inceput. Jens Stoltenberg a oferit constanta in condițiile in care tarile occidentale se grabeau sa ajute Ucraina sa respinga trupele invadatoare ruse.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, ca Ucraina respinge convorbirile pentru pace si ca cu cat va continua mai mult sa faca acest lucru, cu atat mai dificila va fi solutionarea conflictului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca va efectua o vizita in Ucraina in viitorul apropiat, posibil in urmatoarele patru saptamini. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Bild am Sonntag. Pistorius a spus ca deocamdata nu poate numi data exacta a calatoriei. {{658500}}"Cu…

- Noul ministru al Apararii din Germania, Boris Pistorius, si-a preluat oficial mandatul joi, ocazie cu care a afirmat ca va intari fortele armate si va continua sa sprijine Ucraina, chiar si cu materiale ale armatei germane, fara sa precizeze, insa, care sunt acestea.

- Moscova spune ca livrarile de blindate occidentale nu vor face decat sa „prelungeasca suferința” ucrainenilor. Statele Unite și Germania au declarat ca vor sa livreze blindate de infanterie Kievului. Franța a anunțat ca trimite tancuri ușoare. Kremlinul a declarat luni ca livrarile catre Ucraina de…

- Ministerul Apararii de la Berlin analizeaza daca va trebui sa isi prelungeasca mandatul de la conducerea fortei operative comune a NATO pentru interventie rapida (VJTF), pentru ca Marea Britanie, urmatoarea tara care ar trebui sa preia conducerea, se confrunta cu unele intarzieri in pregatirea acestui…