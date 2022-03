Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- Aliații sunt ”hotarați sa faca tot ce pot pentru a spijini Ucraina”, insa NATO are responsabilitatea de a se asigura ca razboiul nu va escalada dincolo de granița ei, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea reuniunii de urgenta a NATO de joi, de la Bruxelles, citat…

- Ramasa in urma Rusiei in privinta armelor hipersonice si aflata intr-o cursa si cu China, SUA accelereaza dezvoltarea acestora, Marina SUA intentionand sa instaleze prima astfel de racheta pe o nava de lupta pana la finele anului viitor, relateaza AP.

- China ramane in continuare un mare semn de intrebare in contextul razboiului din Ucraina. Liderii Occidentului inca se chinuie sa desluseasca adevaratele intentii ale asiaticilor. Vor inarma ei, oare, si mai mult Rusia? Vor sta departe de invazia din Ucraina? Cea mai recenta declaratie a ministrului…

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Dupa ce Australia a cerut Chinei sa se opuna Rusiei in conflictul din Ucraina, autoritațile de la Beijing au transmis ca prietenia cu aceasta țara este "solida ca o stanca", iar relațiile dintre cele doua state sunt foarte stranse, potrivit șefului diplom

- In ultimii ani am tot vazut stiri despre „prietenia sino-rusa", cu poze cu Xi Jinping si Vladimir Putin facand declaratii comune, participand la diverse ceremonii sau incheiand si reafirmand parteneriate. Dar oare aceste gesturi inseamna ca China este aliatul Rusiei si o va sprijini in circumstantele…

- Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a declarat marti la Bruxelles, in cadrul unei vizite la NATO, ca tara sa este pregatita sa se alature Occidentului in a impune sanctiuni Moscovei daca Rusia va trimite trupe in Ucraina, spunand ca Kremlinul are de ales intre dezescaldare si masuri punitive,…