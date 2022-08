Stiri pe aceeasi tema

- Agravarea conflictelor cu sarbii minoritari ar putea duce la un nou conflict armat intre Serbia și Kosovo, incurajat de Vladimir Putin, a declarat miercuri premierul kosovar Albin Kurti, intr-un interviu pentru Reuters. Tensiunile dintre Serbia și Kosovo au izbucnit la inceputul acestei luni, cand Pristina…

- Ministerul de Interne din Kosovo a anunțat sambata arestarea, la granița cu Serbia, a unei jurnaliste ruse suspectate ca ar fi o spioana, iar autoritațile incearca in prezent sa afle care au fost „intențiile sale reale”, informeaza Reuters.

- Tensiunile dintre Kosovo și Serbia au atins apogeul! Politia din Kosovo susține ca una din patrulele sale din apropierea granitei cu Serbia a fost atacata, sambata, intr-o zona afectata de dispute etnice si activitati de contrabanda, relateaza Reuters. „Au fost cel putin zece impuscaturi, trase aproape…

- Politia din Kosovo a declarat ca una din patrulele sale din apropierea granitei cu Serbia a fost atacata sambata, intr-o zona afectata de dispute etnice si activitati de contrabanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Politia din Kosovo a afirmat duminica ca a fost tinta unor focuri de arma focului in nordul tarii, unde au fost ridicate baricade pe drumurile care duc in Serbia, in semn de protest fata de politica frontaliera a guvernului, scriu AFP si Reuters.

- Președintele Sloveniei, Borut Pahor, a declarat ca „acum este momentul in care se decide destinul geopolitic al Balcanilor de Vest pentru urmatorii 10-15 ani”, relateaza RTS. „Faptul ca Uniunea Europeana nu dorește, sau nu vrea, sa se angajeze mai puternic in regiune va avea consecințe. In acest spațiu…

- Dolarul american, considerat o moneda refugiu in perioadele de incertitudini, a urcat luni la un nou maxim al ultimelor doua decenii in comparatie cu un cos de valute, sustinut de temerile privind o incetinire a economiei globale si de asteptarile pentru majorari abrupte ale dobanzilor de catre Rezerva…

- Zona Zoster, boala care il impiedica pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, sa vina in Romania, este cauzata de reactivarea virusului varicelo-zosterian, același virus care determina varicela, spun medicii. In cazuri rare, zona zoster poate provoca orbire și surditate, iar persoanele in varsta…