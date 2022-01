NATO anunţă că trimite avioane şi nave în Europa de Est Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, anunta luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica, citata de AFP. “NATO va continua sa ia toate masurile necesare pentru a proteja si […] The post NATO anunta ca trimite avioane si nave in Europa de Est appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

