- Aliații sunt ”hotarați sa faca tot ce pot pentru a spijini Ucraina”, insa NATO are responsabilitatea de a se asigura ca razboiul nu va escalada dincolo de granița ei, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea reuniunii de urgenta a NATO de joi, de la Bruxelles, citat…

- Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa “pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

- Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO, ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre armata rusa. „Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui nou contingent in Estonia ca…

- Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au reluat vineri seara bombardarea orașului Horlivka din Republica Populara Donețk (DPR), in urma careia un civil a fost ucis și alte cinci persoane au fost ranite. Acest lucru a fost raportat de miliția populara DPR in canalul sau Telegram. "Militarii din forțele armate…

- Bulgaria nu doreste soldati americani pe teritoriul sau, dar este gata sa accepte francezi, a declarat pentru postul national de radio BNR o sursa diplomatica de la Bruxelles. Decizia este asteptata la mijlocul lunii februarie, în cadrul reuniunii ministrilor apararii din NATO, citeaza Rador.Marti,…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat, intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o…

