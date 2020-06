NATO: Alianţa a aprobat planul de apărare pentru Polonia şi ţările baltice Alianta Nord-Atlantica a aprobat marti noul plan de aparare pentru Polonia si statele baltice, dupa ce s-a ajuns la un compromis cu Turcia, care anterior s-a opus, informeaza AFP citand surse diplomatice.



Ankara a solicitat de cateva luni partenerilor sai din NATO sa ii ofere mai mult sprijin in lupta sa impotriva militiilor kurde din Siria pentru a permite intrarea in vigoare a acestui plan, care este, de fapt, o actualizare a versiunii din 2010 cu privire la care s-a ajuns la un acord in luna decembrie.



Continutul planului este secret, insa oficialii lituanieni au declarat…

