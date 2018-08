Stiri pe aceeasi tema

- NATO a respins miercuri afirmatiile presedintelui Vladimir Putin care sugera ca fortele aliantei din Europa de Est reprezinta o amenintare pentru Rusia, declarand ca fortele din Europa de Est sunt defensive si nu se compara cu desfasurarile de trupe militare ale Moscovei, informeaza Reuters.

- NATO a respins miercuri sugestia presedintelui rus Vladimir Putin conform careia fortele Aliantei Nord-Atlantice din estul Europei reprezinta o amenintare pentru Rusia, spunand ca ele nu se compara cu desfasur...

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Într-un format neobișnuit, liderii au facut declarații presei înainte de întâlnire. Dupa cum a clarificat Kremlinul, o astfel de decizie a fost luata, deoarece adresarea catre mass-media sâmbata la o ora târzie ar fi…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters, preia Agerpres."Avem o multime de…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…

- Administratia Donald Trump a initiat discutii preliminare in scopul instalarii unui puternic sistem antiracheta in Germania, pentru suplimentarea capacitatilor defensive in Europa, afirma surse citate de agentia Reuters, situatia riscand sa amplifice tensiunile cu Rusia, transmite Mediafax.Potrivit…