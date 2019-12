NATO adopta o declaratie comuna la summitul aniversarii a 70 de ani, in pofida disensiunilor intre aliati

Cei 29 de membri NATO au adoptat miercuri, la Watford, Marea Britanie, o declaratie comuna, in care isi afirma "solidaritatea, unitatea si coeziunea" si in care recunosc - pentru prima oara - ascensiunea Chinei drept o "provocare", in cadrul summitului aniversarii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei, marcat de disensiuni grave, relateaza AFP.



Declaratia a fost publicata la finalul unei sesiuni de lucru de trei ore, intr-un hotel de lux din Watford, localitatea aflata in imediata apropiere a Londrei. Textul releva de asemenea "amenintarea" pe care o reprezinta "actiunile agresive"…