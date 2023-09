Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO…

- Guvernul rus a cheltuit 157 de miliarde de euro pentru invazie, in timp ce forțele armate ale Kievului au distrus echipamente militare ale inamicului in valoare de aproximativ 32 de miliarde de euro pana la 24 august, constata „Forbes” Ucraina.

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi Congresului sa voteze o asistenta suplimentara de 13 miliarde de dolari pentru cheltuielile militare legate de Ucraina, potrivit unei informari din partea directoarei Oficiului pentru Buget al Casei Albe, Shalanda Young, informeaza AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Ucraina va deveni membru al Alianței nord-atlantice, dar invitația va fi lansata in momentul in care „aliații vor fi de acord ca toate condițiile sunt indeplinite”. Șeful NATO a prezentat un pachet de masuri in trei parți, pe mai mulți…

- Kremlinul a declarat marti ca urmareste cu mare atentie summitul NATO de la Vilnius, va face o „analiza aprofundata” a declaratiilor facute de liderii occidentali si a spus ca va lua masuri pentru a proteja securitatea Rusiei, potrivit Reuters. Liderii europeni nu par sa inteleaga ca mutarea infrastructurii…

- Secretarul general al NATO s-a declarat increzator ca Alianta va transmite Ucrainei un semnal pozitiv pentru parcursul aderarii Kievului. Jens Stoltenberg a afirmat azi la Vilnius, cu cateva ore inaintea reuniunii anuale a NATO, ca Ucraina s-a apropiat tot mai mult de Alianta si ca este timpul ca toate…

- Saptamana viitoare la Vilnius are loc reuniunea inaugurala a unui nou consiliu NATO-Ucraina, format din cei 31 de membri al Alianței și Ucraina, a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul a spus ca in cadrul noului organism fiecare membru este egal, așadar, fiecare dintre aceștia,…