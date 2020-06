NATO a întocmit un plan de acţiune pentru valul doi de COVID-19 Ministrii apararii din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de actiune in cazul unui al doilea val de infectii de COVID-19, in contextul in care alianta militara incearca sa arate cum isi poate aduce contributia in timpul crizei sanitare, relateaza joi agentia DPA.



Cele 30 de state membre urmeaza sa constituie un stoc comun de echipamente medicale si un fond cu resurse financiare care sa fie folosit pentru achizitia de produse medicale esentiale, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg, la finalul celor doua zile de discutii intre ministrii apararii.



