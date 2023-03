NATO a interceptat avioane rusești de luptă care zburau aproape de spațiul aerian al Estoniei Avioane de lupta britanice și germane au interceptat o aeronava ruseasca, escortata de alte doua, aproape de spațiul aerian al Estoniei, vineri, conform unui comunicat transmis de RAF, aviația britanica, scrie MSM. A fost vorba de o a doua astfel de incursiune a rușilor in aceasta saptamana. NATO este responsabila de supravegherea spațiului aerian in […] The post NATO a interceptat avioane rusești de lupta care zburau aproape de spațiul aerian al Estoniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare britanice și germane au interceptat vineri un avion rusesc care zbura in apropierea spațiului aerian estonian, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Regale (RAF) din Marea Britanie.

- Avioane de lupta britanice și germane au interceptat o aeronava ruseasca, escortata de alte doua, care zburau periculos de aproape de spațiul aerian al Estoniei, vineri, conform unui comunicat transmis de RAF, aviația britanica, scrie CNN. A fost vorba de o a doua astfel de incursiune a rușilor in aceasta…

- Guvernul slovac a aprobat trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 in Ucraina, a declarat, vineri, premierul Eduard Heger, Slovacia devenind a doua tara NATO care trimite avioane de razboi Kievului, dupa ce Polonia a anuntat joi ca va face acest lucru, relateaza Reuters. Flota Slovaciei de 11 avioane…

- Avioane de vanatoare ale Royal Air Force din Marea Britanie și avioane de lupta germane au interceptat un avion rusesc care survola in apropierea spațiului aerian al Estoniei, relateaza BBC. „Interceptarea in sine a fost una de rutina, dar este pentru prima data cand o astfel de operațiune a fost efectuata…

- Doua avioane Wizz Air s-au ciocnit, marți, pe platforma Aeroportului Suceava. Potrivit presei locale, unul dintre avioane, care urma sa zboare spre Dortmund, a lovit cu aripa stabilizatorul orizontal al unei alte aeronave Wizz Air, aflata pe platforma aeroportului, in timpul manevrarii la sol. In urma…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Doua avioane de vanatoare olandeze F-35 au interceptat o formație de trei avioane militare rusești in apropiere de Polonia și le-au escortat in afara spațului NATO, a anunțat luni seara Ministerul olandez al Apararii, transmite Reuters. Una din aeronave era de spionaj. „Aeronave necunoscute s-au apropiat…

- Un avion de lupta MiG-31 al forțelor aeriene ruse, capabil sa lanseze rachete hipersonice de tip „Kinjal”, a luat foc pe un aerodrom din Belarus, informeaza, publicația ucraineana Ukrinform. Conform Ukrinform, in ziua de Craciun, motorul unui avion militar rusesc MiG-31K a luat foc pe aeorodromul Maiulișah…