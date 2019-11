NATO a încredinţat companiei Boeing un contract de un miliard de dolari pentru modernizarea avioanelor de recunoaştere AWACS NATO a incredintat miercuri companiei Boeing un contract de un miliard de dolari pentru upgradarea flotei sale de avioane de recunoastere AWACS, un acord despre care oficialii NATO sustin ca este un semn de intarire a cooperarii transatlantice cu cateva zile inainte de summitul Aliantei Nord-Atlantice de la Londra, relateaza Reuters.

Foto: (c) STEPHANIE LECOCQ/EPA

Prima data operate in 1982 si apoi modernizate in mod repetat, avioanele fabricate de Boeing, care pot detecta aparate de zbor, rachete, nave si alte mijloace de lupta aflate mult dincolo de frontierele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

