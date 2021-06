NATO a încheiat exerciţiul militar de răspuns la un atac asupra unui membru NATO a incheiat exercitiul militar de raspuns la un atac asupra unui membru NATO a încheiat marti cel mai mare exercitiu de alarmare de anul acesta, desfasurat timp de mai multe saptamâni în România, Ungaria, Bulgaria si Portugalia. O parte dintre manevre s-au desfasurat în poligonul de la Cincu, în judetul Brasov, unde s-au antrenat circa 4.000 de militari si 600 de blindate din 12 tari. În cadrul exercitiului aliatii NATO au vrut sa vada cât de repede pot interveni daca o tara membra este atacata. Termenul limita impus… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

