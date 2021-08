Stiri pe aceeasi tema

- NATO a furnizat materiale medicale si echipamente pentru fortele afgane angajate in lupte violente impotriva talibanilor, a anuntat marti, la Bruxelles, purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White, relateaza AFP. "Situatia securitatii in Afganistan ramane foarte dificila, astfel incat aceste…

- Talibanii profita de retragerea trupelor internaționale și preiau controlul asupra a tot mai mult teritoriu din Afganistan. Luptatorii talibani au intrat in parți din orașele Herat, Lashkar Gah și Kandahar, unde forțele guvernamentale se chinuie sa opreasca asaltul, relateaza BBC . Talibanii au obținut…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Fotoreporter al agentiei Reuters, Danish Siddiqui a fost inhumat duminica seara la New Delhi, la doua zile dupa ce a fost ucis in Afganistan in timp ce acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistanul, relateaza AFP. Danish…

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri Reuters. Fortele de securitate…

- Danish Siddiqui, jurnalist Reuters, a fost ucis vineri in timp ce se afla pe teren pentru a relata o confruntare dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui punct de trecere a frontierei cu Pakistanul, a anuntat un comandat afgan, citeaza agentia de presa. Fortele speciale…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinul, Dmitri Peskov, a declarat joi ca aderarea Ucrainei la NATO va fi o „linie rosie” pentru Moscova si ca Rusia este ingrijorata ca Kievului i se va putea acorda intr-o buna zi statutul de membru al Aliantei, potrivit Reuters.

- SUA si-au retras toate trupele de la baza aeriana din Kandahar, in sudul Afganistanului, care a fost mult timp a doua cea mai mare baza militara americana din aceasta tara, au anuntat vineri autoritatile afgane, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Aceasta baza nu ne-a fost predata oficial, insa pot…