- Aproximativ 600 de soldati britanici vor fi dislocati in Kosovo pentru a consolida prezenta NATO in aceasta fosta provincie sarba, unde a avut loc un atac armat pe 24 septembrie, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Aliantei, transmite AFP, citat de Agerpres."Marea Britanie va desfasura aproximativ…

- UEFA a decis sancțiuni impotriva Federației Romane de Fotbal (FRF), in urma comportamentului avut de suporterii romani la meciul Romania – Kosovo. UEFA a decis ca FRF sa plateasca o amenda de 52.000 de euro. In plus, la urmatorul meci pe teren propriu, publicul nu va avea acces pe stadion. Acest meci…

- Polonia are in vedere desfașurarea unor noi efective, pana la 10.000 soldați suplimentari, la frontiera cu Belarus, a anunțat ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, citat de Reuters. Dintre aceștia, 4.000 vor merge direct la intarirea garzii de frontiera, iar 6.000 vor fi plasați in rezerva.…

- Turcia a decis sa permita aderarea Suediei la NATO, pe care a blocat-o multa vreme pe motiv ca autoritatile de la Stockholm gazduiesc teroristi kurzi. Decizia a fost anuntata de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa discutiile purtate la Vilnius cu presedintele turc si cu premierul…