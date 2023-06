NATO a cerut, Erdogan trimite trupe în Kosovo Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, ca urmare a tulburarilor din nordul tarii, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza Agerpres. Intr-un comunicat difuzat sambata, preluat de Reuters, instituția a facut apel la retinere si la un […] The post NATO a cerut, Erdogan trimite trupe in Kosovo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

