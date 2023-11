Stiri pe aceeasi tema

- NATO considera ca o birocrație excesiva ingreuneaza mișcarile de trupe in Europa. Aceasta problema ar putea duce la intirzieri semnificative in cazul unui conflict cu Rusia. Dupa cum relateaza RBC-Ucraina, acest lucru a fost declarat de șeful comandamentului logistic al NATO, generalul-locotenent Alexander…

- Alianta Nord-Atlantica a avertizat țarile membre ca aceasta dificultate logistica este o problema care ar putea duce la importante intarzieri in cazul in care ar izbucni un conflict cu Rusia, potrivit Agerpres.„Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata in cazul unei crize sau…

- Agențiile de stat din Rusia RIA și TASS au publicat luni alerte spunand ca Moscova muta trupele in „poziții mai favorabile” la est de raul Nipro in Ucraina. Dupa cateva minute, au retras alertele, scrie Reuters, care remarca haosul din cadrul instituțiilor militare și a presei de stat cu privire la…

- Rusia s-a retras oficial marti din acest tratat-cheie care limita unele categorii de arme conventionale, acuzand SUA ca au subminat situatia de securitate de dupa Razboiul Rece prin extinderea Aliantei nord-atlantice. Statele membre NATO au condamnat decizia Rusiei, relateaza Reuters."Aliatii condamna…

- Gazprom reduce investitiile din acest an la 21 miliarde de dolariConsiliul de Administratie al companiei ruse Gazprom a redus programul de investitii din 2023 cu 14,5%, la 1.970 miliarde de ruble (21,22 miliarde de dolari), fata de un nivel estimat anterior de 2.300 miliarde de ruble, in urma scaderii…

- Intr-un razboi cu SUA pentru Taiwan, China ar trebui sa creeze o retea globala de companii sub sanctiunile SUA, sa sechestreze activele americane din interiorul granitelor sale si sa emita obligatiuni denominate in aur, potrivit unor cercetatori chinezi afiliati guvernului de la Beijing, care studiaza…

- Febra Dengue va deveni o amenințare majora in sudul Europei, in sudul Statelor Unite și in parți ale Africii, pe parcursul acestui deceniu, a declarat principalul cercetator de la Organizația Mondiala a Sanatații, conform Reuters. Amenințarea acestei boli tropicale devine mai accentuata in condițiile…

- Directorul agentiei spatiale ruse Roscosmos, Iuri Borisov, a anuntat vineri ca rachetele balistice intercontinentale „Sarmat” au fost plasate in stare de lupta, relateaza agentia de presa RIA, citata de Reuters, scrie Agerpres.Racheta Sarmat este capabila sa transporte 10 sau mai multe focoase nucleare…