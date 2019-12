Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu considera Rusia un inamic, dar va replica daca aceasta din urma ataca Polonia și țarile baltice, a avertizat marți secretarul general al NATO, într-un interviu pentru cotidianul polonez Rzeczypospolita, citat de AFP. "Prin intermediul unei puternice prezențe a forțelor NATO…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…

- NATO va raspunde oricarui atac impotriva Poloniei sau a tarilor baltice, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut marti in mai multe publicatii europene, inaintea summitului de la Londra, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis iși anunța prioritatea…

- NATO va raspunde oricarui atac impotriva Poloniei sau a tarilor baltice, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut marti in mai multe publicatii europene, inaintea summitului de la Londra, transmite Reuters. 'Prin prezenta fortelor NATO in…

- Turcia a respins un plan de aparare al NATO pentru Polonia si tarile baltice in urma refuzului Aliantei de a recunoaste militiile kurde YPG ca fiind o amenintare la adresa statului turc, scrie joi publicatia Hurriyet, citata de agentia EFE.Planul defensiv elaborat de NATO are in vedere prevenirea…

- Turcia a respins un plan de aparare al NATO pentru Polonia si tarile baltice in urma refuzului Aliantei de a recunoaste militiile kurde YPG ca fiind o amenintare la adresa statului turc, scrie joi publicatia Hurriyet, citata de agentia EFE. Planul defensiv elaborat de NATO are in vedere prevenirea unui…

- Londra va 'supraveghea in mod foarte atent si continuu' exporturile spre Turcia, a declarat Dominic Raab in Camera Comunelor. Cat timp aceasta faza de examinare este in curs, nu va fi acordat niciun nou permis de export de arme 'care ar putea fi utilizate in operatiunile militare in Siria', a spus…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…