Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa impuna sanctiuni suplimentare Rusiei si aliatilor acestei tari, ca reactie la invazia militara rusa in Ucraina, a declarat marti Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, 10 ianuarie, ca Rusia mobilizeaza mai multe trupe pentru razboiul din Ucraina. In cadrul unei conferințe de presa cu liderii UE, Ursula von der Leyen și Charles Michel, dupa semnarea unei declarații comune privind cooperarea UE-NATO, Stoltenberg…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni pe Twitter, dupa o discutie telefonica cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Ucraina asteapta sa primeasca in ianuarie prima transa din ajutorul de 18 miliarde de euro promis de UE acestei tari pentru a-i sustine finantele…

- Datorita Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Statele Unite au cheltuit un stoc de sisteme portabile de aparare aeriana (MANPADS) Stinger și sisteme de rachete antitanc (ATGM) Javelin, prevazut pentru cițiva ani. Despre aceasta anunța National Review cu referire la CEO-ul companiei militare-industriale…

- Budapesta este gata sa sprijine Kievul pe baza bilatarala, dar se opune „categoric” unui nou imprumut al Uniunii Europene in acest scop, relateaza agenția maghiara MTI, preluata de Agerpres . „Am mai facut acest lucru o data, am sustinut imprumutul comun al UE din timpul pandemiei si a fost mai mult…

- ”Acest lucru da, sadar, o suma globala de 18 miliarde (de euro) anul viitor (…), un flux de venituri previzibile, stabile si fiabile”, a anuntat von der Leyen intr-o conferinta de presa, la Bruxelles. ”Noi i-am insarcinat pe ministrii Finatelor sa dezvolte mecanismul adecvat”, a anuntat presedinta Comisiei.The…

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…