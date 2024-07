NATO a anunțat că sprijină Ucraina, dar nu vrea să închidă comunicarea cu Rusia, ca să prevină escaladarea războiului Statele membre NATO s-au angajat sa sprijine Ucraina pentru aderarea la Alianta, fara sa dea un orizont de timp, dar in același timp vor sa mentina deschise canalele de comunicare cu Rusia pentru a preveni escaladarea razboiului, se arata in proiectul de declaratie finala a summitului NATO de la Washington care a inceput miercuri, 10 iulie, a transmis Reuters, citata de Agerpres.Ucraina a fost asigurata ca „viitorul sau este in NATO”, dar o invitatie de aderare va fi facuta doar cand toti membrii Aliantei Nord-Atlantice vor fi de acord.„Reafirmam ca vom fi in pozitia de a adresa Ucrainei o invitatie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

