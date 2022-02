NATO a anunţat că şi-a retras de la personalul de la Kiev NATO a anuntat sambata ca si-a retras personalul prezent la Kiev, pe fondul escaladarii in continuare a crizei legate de Ucraina, potrivit dpa. ‘Siguranta personalului nostru este primordiala, asa incat el a fost relocat la Lvov si Bruxelles’, a declarat sambata un purtator de cuvant la sediul din capitala belgiana, precizand ca celelalte birouri ale NATO in Ucraina raman functionale. Alianta nu a oferit detalii despre numarul celor relocati. Despre misiunea sa diplomatica la Kiev, care era pana recent cea mai numeroasa intr-o tara nemembra a Aliantei, se stie ca era compusa din cateva zeci de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

