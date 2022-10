NATO: A ajuns în România primul convoi cu tehnică militară din Franța Aseara a intrat in Romania primul convoi cu tehnica militara franceza, constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de Lupta al NATO dizlocat la Baza Cincu, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Primul convoi cu tehnica militara franceza, constand in transportoare blindate, va ajunge duminica seara in Romania și se va deplasa catre baza de la Cincu, scrie Mediafax.

Un șofer roman de camion a fost condamnat, marți, la trei luni de inchisoare cu suspendare in Franța dupa ce timp de un an a forțat trecerea la 115 puncte de taxare, provocand ruperea barierelor, relateaza 20minutes.fr.

Ministerul Apararii anunta, miercuri, ca tehnica militara suplimentara alocata de Franta va ajunge in Romania la finalul lunii octombrie, potrivit news.ro.

Deputatul Natalia Intotero l-a invitat in mod oficial pe europarlamentarul Guido Reil sa viziteze Romania.

Ministrul Apararii Naționale (MApN), Vasile Dincu, pregatește o ințelegere de proporții cu Israel, privitoare la avioanele de lupta F-16.

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a salutat miercuri avizul pozitiv al Comisiei de Monitorizare din cadrul APCE pentru raportul de tara al Romaniei, el precizand ca documentul releva progresele facute de tara noastra in domenii cheie.

In cea de-a șaptea luna a invaziei Rusiei in Ucraina, guvernele francez și roman au semnat un acord care ar permite exportul mai multor cereale din Ucraina in Europa și nu numai, a declarat ministrul Transporturilor din Franța, Clement Bon.

Lucian Bode: Romania este solidara cu Franta / Ma bucur ca am fost alaturi de o parte dintre cei 77 de pompieri salvatori care incep aceasta misiune internationala / Romania arata, in mod constant, ca are capabilitatile necesare pentru a acorda sprijin.