NATO a adoptat primele planuri de apărare de după războiul rece NATO nu a reușit sa ajunga la un acord privind noile planuri de reactie la un eventual atac din partea Rusiei, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. Un diplomat a carui identitate nu este dezvaluita a declarat agentiei citate ca aprobarea – care putea fi decisa doar in unanimitate – a fost blocata de Turcia, din motive care tin de termenii geografici folositi, inclusiv referitor la Cipru. Secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a afirmat ca ministrii au revizuit primele planuri de acest gen de dupa razboiul rece si se apropie de un consens. Sursa diplomatica a Reuters a adaugat ca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

