In acest an, unul dintre nativii zodiacului, care desi nu mai avea urma de speranta cu privire la marea dragoste, va avea norocul sa o gaseasca in acea zi.

Nativul Rac va cunoaste o persoana deosebita in preajma acestei sarbatori, cu care va stabili o legatura stransa. Va gasi multe aspect in comun cu acea persoana si va simti inca din primele clipe sentimente puternice. Persoana pe care o va intalni in acest an de Paste va face sa vada viata cu alti ochi si va veni exact in momentul in care va avea nevoie de sprijin si de dragoste.