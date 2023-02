Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de miercuri, secretarul general al Națiunilor Unite a denunțat invazia ruseasca in Ucraina, pe care a numit-o incalcare a Cartei fondatoare a ONU și a dreptului internațional. Antonio Guterres a avertizat asupra amenințarilor rusești privind posibila utilizare a armelor nucleare, potrivit…

- Secretarul general al Națiunilor Unite a cerut din nou Rusiei sa-și retraga forțele de pe teritoriul Ucrainei. Antonio Guterres a ținut un discurs in cadrul unei reuniuni speciale a Adunarii Generale a ONU in care se dezbate o moțiune prin care se cere Rusiei sa se retraga din Ucraina imediat și…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, marti, la New York o cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, acolo unde au abordat mai multe subiecte legate de fenomenele care au loc in lume in acest moment, dar și despre evoluția situației tensionate din…

- Antonio Guterres, Secretarul general al ONU, a elaborat lista problemelor cele mai urgente previzibile pentru 2023. Intr-un discurs sumbru rostit in Adunarea generala a Națiunilor Unite, el a avertizat ca riscurile de escaladare a conflictului din Ucraina se multiplica, omenirea indreptandu-se catre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a numit miercuri un nou coordonator pentru Initiativa privind transportul de cereale prin Marea Neagra, un acord intre ONU, Ucraina, Rusia si Turcia care a atenuat din iulie criza alimentara globala, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat ca Kievul intenționeaza sa poarte discuții de pace pina la sfirșitul lunii februarie, cind se va implini un an de la debutul razboiului. El a adaugat ca acest lucru se va intimpla probabil la ONU, iar secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda „tot sprijinul” sau propunerii ucrainene de plan de pace, potrivit celor…

- Pierderile Ucrainei, potrivit Uniunii Europene, de la inceputul invaziei armatei ruse, din februarie, se ridicat la peste 100.000 de militari și peste 20.000 de civili. Acest lucru a fost anunțat miercuri, intr-un mesaj video, de catre șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Bruxelles-ul propune…