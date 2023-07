Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud va gazdui in luna august urmatorul summit BRICS, unde Vladimir Putin este invitat, in ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva presedintelui rus , a confirmat duminica presedintele sau, Cyril Ramaphosa, potrivit Agerpres. ”Facem progrese in organizarea…

- In ultimii ani, BRICS și-a sporit considerabil importanța in economia globala, deoarece un numar tot mai mare de țari in curs de dezvoltare solicita sa devina membre ale acestui bloc. Dincolo de discuțiile privind extinderea BRICS, exista, de asemenea, posibilitatea ca Brazilia, Rusia, India, China…

- In data de 9 iunie 2023, site-ul instituției Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro a fost ținta unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), fiind aproximativ 3,6 milioane de cereri de accesare din țari precum: Thailanda, Hong Kong, China, India, Korea de Sud, Bangladesh, SUA, Brazilia,…

- Privilegiul exorbitant de care se bucura Statele Unite datorita faptului ca dolarul este fara echivoc moneda de rezerva a lumii este din nou atacat. Țarile emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) incearca sa atraga aliați pentru a detrona regele dolar. La sfarșitul acestei saptamani,…

- Institutul a declarat ca o combinatie intre niveluri atat de ridicate ale datoriilor si cresterea ratelor dobanzilor a condus la cresterea costului servirii respectivei datorii, declansand ingrijorari cu privire la efectul de levier in sistemul financiar. T Bancile centrale din intreaga lume au crescut…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin (70 de ani), iși dorește ca Jocurile BRICS, la care participa Brazilia, Rusia, China, India și Africa de Sud, din 2024, sa fie organizate in Rusia. Putin iși dorește astfel sa concureze cu Jocurile Olimpice de la anul, care vor avea loc in Franța, la Paris.

- Cel puțin 22 de morți au rezultat in urma rasturnarii unei ambarcațiuni turistice in India, intr-un estuar din apropierea orașului Tanur din statul Kerala, potrivit Reuters. Salvatorii au cautat luni (8 mai) supraviețuitorii dintr-o barca turistica supraaglomerata care s-a rasturnat in sudul Indiei,…

- Congresul National African (ANC), partidul de guvernamant din Africa de Sud, a cerut ca tara sa paraseasca Curtea Penala Internationala (CPI), a anunțat marti, 25 aprilie, presedintele Cyril Ramaphosa, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres. De altfel, Pretoria a fost criticata inca de…