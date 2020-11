Naţiunile din G20 fac tot posibilul pentru a ţine sub control pandemia de Covid-19, dar avertizează că redresarea economică este incertă Aducerea sub control a pandemiei este esentiala pentru sustinerea redresarii economiei mondiale, afirma liderii G20 in proiectul de comunicat. Declaratia finala va fi publicata de liderii SUA, Chinei si celorlalte state membre ale G20, dupa ce se vor intalni sambata prin videoconferinta. In proiect, liderii au notat ca criza coronavirusului i-a lovit cel mai mult pe membrii cei mai vulnerabili ai societatii si ca unele tari ar putea avea nevoie de o relaxare a datoriilor, dincolo de inghetarea temporara a platii acestora, care expira in iunile 2021. Liderii din G20 vor reanaliza daca vor prelungi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

