Stiri pe aceeasi tema

- Olanda - Belgia, meci contand pentru Liga A - Grupa 4 din UEFA Nations League, este programat, duminica, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe „Johan Cruyff Arena” din Amsterdam, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 2.

- Joi seara, au avut loc noi partide din Liga Națiunilor. Aproape toate naționalele favorite au reușit sa iși adjudece cele trei puncte. Turcia, insa, a remizat pe teren propriu cu Luxemburg, intr-o partida cu 6 goluri.

- Favoritele au obținut victorii importante in meciurile disputate joi in grupele Ligii A din UEFA Nations League. Surprizele serii au fost oferite de Luxemburg (remiza cu Turcia, in Liga C) și Republica Moldova (victorie cu Letonia, in Liga D).

- Nationala feminina de volei a Romaniei, calificata deja la turneul final al Campionatului European din 2023, a terminat pe prima poziție in Grupa A preliminara, dupa ce a invins duminica, in deplasare, selecționata Israelului, scor 3-2. Scorul pe seturi a fost 22-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10. La finalul…

- Nationala de volei feminin a Romaniei, calificata deja la turneul final al Campionatului European din 2023, a terminat pe prima poziție in Grupa A preliminara, dupa ce a invins duminica, in deplasare, selecționata Israelului, scor 3-2.

- Selectionata Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-19 din Macedonia de Nord, 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) cu Elvetia, luni, la Skopje. Tricolorele, care veneau dupa esecuri cu Croatia (0-3) si Serbia (0-3), au obtinut victoria intr-o ora si…

- Proiectul Erasmus+”Funny Digiclasses”, derulat de Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Turda in perioada 2019-2022, in parteneriat cu școli din Grecia, Turcia, Croația și Macedonia a ajuns la final odata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antrenorii echipei masculine de handbal CS Medgidia, Ionut Deli-Iorga si Adrian Georgescu, au reusit sa califice ambele nationale de beach handball ale Romaniei la Campionatul European ce va avea loc, anul viitor, la Nazare, in Portugalia. La lotul masculin, Ionut Deli-Iorga a avut sub comanda si doi…