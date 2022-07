Naţionalizarea planificată pentru compania franceză de energie electrica EDF nu va duce la creşterea facturilor de electricitate ale populaţiei – guvern ”Nationalizarea EDF nu va avea niciun impact asupra costului energiei electrice pentru poporul francez”, a declarat Veran la televiziunea LCI. EDF si guvernul francez cauta un nou sef care sa reorganizeze compania de energie electrica si sa construiasca mai multe reactoare nucleare, potrivit unui anunt facut joi, la o zi dupa ce Franta a anuntat ca va nationaliza complet compania incarcata cu datorii. EDF, la care statul detine deja un pachet de 84%, este una dintre cele mai mari companii de utilitati din Europa si este esentiala pentru strategia nucleara a Frantei, pe care guvernul se bazeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

