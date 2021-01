Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, înaintea ceremoniei de învestire de miercuri, afirmând ca asteapta cu nerabdare sa "colaboreze strâns" cu acesta, informeaza AFP. "Îl felicit cu caldura…

- Un lockdown trebuie sa fie reintrodus in intreaga Anglie in termen de 24 de ore, a declarat duminica seara liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Keir Starmer, potrivit politico.eu. Starmer i-a solicitat premierului Boris Johnson sa inaspreasca restrictiile in scopul limitarii raspandirii COVID-19…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reafirmat duminica opozitia fata de organizarea unui nou referendum privind independenta Scotiei, dorit cu inflacarare de sefa guvernului scotian, care vrea ca Scotia, odata independenta, sa adere la Uniunea Europeana, transmite Agerpres.

- Premierul britanic Boris Johnson a spus ca referendumurile ar trebui sa aiba loc doar o data pe generație, aceasta declarație fiind data când a fost întrebat despre un nou scrutin pe tema independenței Scoției, transmite Reuters. ”Singurul lucru pe care vreau sa-l spun, ținând…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat sâmbata ca spera ca Scotia sa își obțina independenta si „sa se alature” apoi Uniunii Europene, subliniind ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus în majoritate acestui pas la referendumul din 2016.„Suferim…

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de parere ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. Premierul britanic, Boris Johnson,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii în aparare de o anvergura fara egal în ultimii 30 de ani, estimând ca situatia internationala este „mai periculoasa” si „mai intens competitiva” decât oricând dupa Razboiul Rece, informeaza…

- Atacantul echipei Manchester Marcus Rashford a anuntat ca a discutat cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, despre campania de distribuire a hranei pentru tineri defavorizati, potrivit news.ro.Citește și: Bilanțul Guvernului PNL la un an de guvernare: Consideram ca ne-am atins toate punctele…