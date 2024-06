Partidele naționaliste și de extrema dreapta domina in clasamentele provizorii din Germania și Austria. La nemți Uniunea Creștin-Democrata (CDU, centru-dreapta) se claseaza pe primul loc in scrutinul europarlamentar, in Germania, fiind urmata de partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Palma data cancelarului Olaf Scholz Partidul cancelarului Olaf Scholz (SPD) nu a reușit sa stranga […] The post Naționaliștii caștiga teren in Occident. Rezultate șoc in Austria și Germania first appeared on Ziarul National .