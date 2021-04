Naționala, un paradis al greșelilor inexplicabile Indisciplina tactica, ceas rau, alinierea planetelor? Sau nepasare și spirit de conservare ascunse in spatele unor declarații sforaitoare despre patriotism? Uite ca nu am mai doinit dupa rușinea de la Erevan. 2-3 dupa ce pana in minutul 86 fusese 2-1. Era și asta un reflex național, doinitul mioritic. Tot un fel de joc in aparare. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul patru in grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2022, cu doar trei puncte acumulate. Infrangerea de-a dreptul rușinoasa de la Erevan a fost cireașa de pe tort și a dat drumul robinetului de critici. Dupa ce jucatorii și Mirel Radoi au fost blamați, a sosit și randul…

- Selectionerul Joaquin Caparros este "un idol national in Armenia", scrie EFE dupa ce reprezentativa de fotbal a acestei tari a castigat primele trei meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022, ultimul dintre succese fiind impotriva Romaniei, 3-2 miercuri la Erevan. Tehnicianul spaniol…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa neasteptat de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenia a obtinut prima sa victorie in fata Romaniei, dupa un joc modest facut de tricolori, in care au abundat…

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa miercuri la Erevan, cu 3-2, la capatul unei partide dramatice. Toate golurile au fost marcate in repriza secunda. Armenia a deschis scorul, pentru ca tricolorii sa revina cu dubla lui Cicaldau. Gazdele au marcat golurile victoriei pe final, dupa ce Pușcaș…

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa miercuri la Erevan, la capatul unei partide dramatice. Toate golurile au fost marcate in repriza secunda. Armenia a deschis scorul, pentru ca tricolorii sa revina cu dubla lui Cicaldau. Gazdele au marcat golurile victoriei pe final, dupa ce Pușcaș a fost…

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Armeniei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit agerpres.ro. Citește și: Vasile Dincu: ‘AUR nu are o asemenea forța sa scoata atația oameni…

- Peste 4.000 de suporteri armeni vor fi prezenti, miercuri, pe stadion, la meciul pe care echipa nationala a Romaniei il disputa cu Armenia, la Erevan, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, informeaza Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Vor fi 4.300 de fani armeni maine la meciul…

- "Joaquin Caparros face istoria cu nationala de fotbal a Armeniei", scrie site-ul postului spaniol de radio Cadena SER inainte ca echipa antrenata de acest tehnician sa intalneasca miercuri Romania, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. "Antrenorul spaniol a surprins pe toata…