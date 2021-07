Stiri pe aceeasi tema

- Pe 3 și 5 august, reprezentativa juniorilor nascuți in 2004 va intalni selecționata similara a Bosniei-Herțegovina. Ambele partide se vor disputa pe stadionul ”Dan Paltinișanu” din Timișoara, cu incepere de la ora 19:00, și vor fi transmise in direct pe YouTube FRF TV. Naționala condusa de Daniel Oprescu…

- Cele doua divizionare secunde din Timisoara, SSU Poli, respectiv Ripensia continua seria meciurilor de pregatire. Alb-violetii vor sa isi refaca moralul dupa esecul de la Kikinda, in timp ce baietii in rosu si galben isi doresc sa isi continue forma pozitiva. „Politehnica disputa maine, 21 iulie, un…

- Timișul conduce topul vaccinarii din Romania, iar Timișoara nu este printre primele trei nici in topul localitaților din județ cu cea mai mare rata de vaccinare, potrivit autoritaților. Cei mai mulți vaccinați sunt in Dumbravița, Giroc și Moșnița Noua, iar cel mai mic procent de persoane imunizate raportat…

- Fie ca sunteți pasionați de dans sau doar va place sa faceți mișcare, sunteți așteptați la un atelier coregrafic despre puterea și politica mișcarilor minore. Impreuna cu Xiri Tara Noir, coregrafa și dansatoare din Danemarca, veți vizita piața volanta de la Stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara…

- Fiecare meci de gala din Timiș se disputa pe stadionul Dan Paltinișanu. Și tot acolo se va disputa și ultimul act al Cupei Romaniei, dintre CS Comloșu Mare și CS Universitatea de Vest Timișoara. Asftel vrea sa iși ia ramas bun de la sezonul pandemic Asociația Județeana de Fotbal. AJF Timiș a organizat…

- Acuzați sambata de președintele PNL, Ludovic Orban, ca l-au lasat singur la negocierile din Coaliție de anul trecut pentru formarea Guvernului, liberalii Rareș Bogdan și Raluca Turcan ii raspund dur acestuia. „Nu cred ca aruncand cu zoaie poți sa caștigi teren in PNL”, spune Rareș Bogdan pentru Libertatea.Campania…

- Timișoara are multe probleme de rezolvat pe agendele primarilor, nu numai transportul local, incalzirea centralizata, salubrizarea, parcarile, reabilitarea cladirilor istorice private sau renovarea celor aflate in patrimoniul public. Pe langa toate acestea și multe altele, Timișoara nu are un stadion…

- Romania va primi luni o noua tranșa de 697.320 doze vaccin de la compania Pfizer/BioNTech. „Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…