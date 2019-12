Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de asistenta video în arbitraj (VAR) va fi folosit în play-off-urile pentru calificarea la EURO 2020, la sfârsitul lui martie, si în preliminariile europene ale Cupei Mondiale de fotbal 2022, care vor începe în martie 2021, a indicat miercuri UEFA, citata…

- La Bucuresti s a desfasurat tragerea la sorti pentru grupele Campionatului European de fotbal din 2020.Romania inca nu s a califica la turneul final, iar, daca o va face, va evolua apoi in grupa C, sustinand pe teren propriu doua din meciurile din serie, cu Austria si Ucraina, iar cu Olanda urmand sa…

- In play-off-ul din Liga Națiunilor, Romania va intalni, pe 26 martie 2020, in deplasare, Islanda. Tragerea la sorți a avut loc, vineri, la Nyon (Elveția). In cazul in care va caștiga acest meci, tricolorii vor juca finala competiției, pe 31 martie, cu invingatoarea din partida Bulgaria - Ungaria. ”Singuri…

