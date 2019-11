Naţionala României, prima victorie în preliminariile EURO 2021 la fotbal femininin. Fetele au învins Lituania ROMANIA-LITUANIA 3-0. Au marcat Vatafu '17 (penalti), Neverdauskaite '29 (autogol) si Voicu '70 (penalti). Pentru echipa Romaniei urmeaza partida din deplasare cu Elvetia, in 12 noiembrie, la Schaffhausen. La turneul final din Anglia se califica direct castigatoarele celor 9 grupe din preliminarii alaturi de cele mai bune trei locuri secunde. Alte sase ocupante ale pozitiei a doua in grupe vor disputa un play-off, tur-retur. Clasamentul grupei: 1. Belgia 9p 3j 2. Elvetia 9p 3j 3. Romania 3p 2j 4. Croatia 3p 4j 5. Lituania 0p 4j. Urmatorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

