Naţionala României încheie anul pe locul 44 în clasamentul FIFA Nationala Romaniei incheie anul 2021 pe pozitia a 44-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, informeaza Age r pres . Este aceeasi pozitie pe care a ocupat-o si luna trecuta. Romania a inceput anul pe locul 37, dar in august se afla pe 45. Apoi a inregistrat progres doua luni la rand, iar in noiembrie a coborat de pe 41 pe 44. Belgia incheie pentru al patrulea an la rand in fruntea ierarhiei, urmata de Brazilia, Franta, Anglia si Argentina.Canada este echipa care a inregistrat cel mai mare progres in 2021, pe care il incheie pe locul 40. Clasamentul FIFA… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

