Componenta urnelor la tragerea la sorti a fazei grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2022 din Qatar este prezentata joi de AFP, douazeci si noua din cele treizeci si doua echipe calificate fiind deja cunoscute, potrivit Agerpres.

Destinatia Fondului de redresare al Uniunii Europene, infiintat pentru a ajuta blocul sa se redreseze dupa pandemia de Covid-19, ar putea fi modificata in contextul razboiului din Ucraina, a declarat sambata ministrul german de Finante Christian Lindner, transmite Reuters preluat de news.ro

Noua ambasadoare a SUA in Germania a acuzat luni China ca ii ia partea lui Vladimir Putin in conflictul cu Ucraina, in timp ce Beijingul refuza sa condamne Rusia dupa declansarea ofensivei sale, informeaza AFP.

Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters.

Asociatia producatorilor de automobile germani VDA a declarat miercuri ca invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat rutele de transport, precum si tranzactiile financiare si ca se pregateste pentru un deficit al unor materii prime, transmite Reuters, conform news.ro.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, dupa tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, ca obiectivul principal al clubului este castigarea trofeului, conform Agerpres.

Casa Fotbalului gazduieste joi, de la ora 11.45, tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, editia 2021-2022, anunta FRF.

Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost surclasata de formatia Austriei cus corul de 6-1 (3-0), duminica seara, intr-un meci amical desfasurat in Spania, la Marbella Football Center, potrivit Agerpres.