Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a invins sambata, cu scorul de 24-7 (6-0) selecționata similara a Spaniei, in etapa a treia din Rugby Europe Championship (REC), intr-o partida disputata pe Stadionul Municipal din Botosani.

- Novak Djokovic și Viktor Troicki au adus punctul decisiv prin care Serbia a caștigat finala ATP Cup in fața Spaniei, scor 2-1. Cei doi i-au invins, in meciul decisiv, pe Feliciano Lopez și Pablo Carreno-Busta, cu scorul de 6-3, 6-4. Rafael Nadal a lipsit din perechea ibericilor, acesta declarand ca…