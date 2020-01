Helmuth Duckadam (60 de ani), președintele de onoare al celor de la FCSB, nu este de acord cu numirea lui Adrian Mutu (41 de ani) in funcția de selecționer al Romaniei U21. „Eu am ramas la opinia mea. Il vedeam pe acest post (n.r. de selecționer al Romaniei U21) pe Nicolae Dica. Nu stiu de ce nu l-a lasat Mirel sa preia echipa U21. Pe Dica il mai recomanda promovarea Argesului, a fost antrenor la FCSB, are experiența cupelor europene. ...