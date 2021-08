Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a invins Letonia cu scorul de 40-29 (21-16), la Riga, intr-un meci din preliminariile Campionatului European de handbal masculin Under-19 din 2022. Gazdele au jucat mai bine timp de 20 de minute, dar tricolorii au intrat la pauza in avantaj, cu 21-16, iar in repriza secunda si-au…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a ratat accederea in preliminariile Cupei Mondiale FIBA din 2023, dupa ce a fost invinsa de Belarus cu scorul de 94-66 (26-8, 24-15, 20-25, 24-18), vineri, la Riga, in Grupa D a precalificarilor. Tricolorii au pierdut toate cele patru meciuri de la Riga, doua…

- Federația Romana de Fotbal a aprobat, in ultima ședința de Comitet Executiv, sistemul de desfașurare al viitoarei ediții de campionat a Ligii a III-a ce va debuta pe data de 28 august. Noul sezon va reuni la start 100 de echipe participante, imparțite in 10 serii geografice. Foresta Suceava, Bucovina…

- Pe 26 martie 2021, Romania, impreuna cu Republica Moldova, au depus dosarul multinațional „Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica Moldova” pentru inscrierea elementului in Lista reprezentativa a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanitații UNESCO.…

- Nasdaq (NDAQ) anunța ca obligațiunile emise de ELKO Group (ELKO Grupa AS), companie din Letonia ce activeaza in zona de distribuție de produse, soluții IT și electronice de consum, au fost admise la tranzacționare pe piața de obligațiuni Nasdaq Baltic First North de catre Nasdaq Riga incepand cu 14…

- Duminica noapte in timp ce conducea autoturismul pe DC 82 C din localitatea Șaru Dornei, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, un barbat de 22 de ani din comuna Panaci s-a rasturnat in albia unui rau. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat cu ambulanta…

- Guvernul a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, in zona roșie sunt incluse Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Capul Verde, Trinidad si Tobago, Lituania, Paraguay, Columbia, Chile, Suedia, Nepal, Georgia, Brazilia, Letonia, Olanda, Suriname, Franța,…

- In majoritatea jocurilor de echipa, mai puțin fotbalul poate, in ultima perioada s-a putut lesne observa diferența foarte mare intre primul eșalon valoric și al doilea. La rugby, handbal, volei, ca sa menționam doar echipe pe care le are și orașul Suceava, ca sa ajungi pe prima scena, cum se spune,…