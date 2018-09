Stiri pe aceeasi tema

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Dupa remiza cu Muntenegru, 0-0, Cornel Dinu spune ca tehnicianul "nu are capacitatea de a conduce o naționala cu probleme, ca a noastra", criticand și modul in care se face selecția. Serbia - Romania se joaca pe 10 septembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. ...

- Delegația Romaniei a ajuns in aceasta seara la Belgrad, acolo unde "tricolorii" vor juca luni cu Serbia, in al doilea meci din Liga Națiunilor, dupa 0-0 cu Muntenegru. Serbia - Romania se joaca pe 10 septembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Naționala a avut parte…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) s-au accidentat in partida de la Ploiești cu Muntenegru, scor 0-0, și nu vor juca in Serbia. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune și mai grea. Echipa lui Contra da piept cu Serbia, echipa…

- Romania a debutat cu stangul in Liga Națiunilor, "tricolorii" remizand vineri pe teren propriu cu Muntenegru, 0-0. Cu o formula standard, echipa lui Contra a dezamagit impotriva unei echipe care a avut nu mai puțin de 6 absenți. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo…

- Abia revenit la prima reprezentativa din cauza unor indelungate probleme, Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, are din nou parte de ghinion. Aparatorul lui Napoli a calcat greșit in minutul 28 al meciului cu Muntenegru, a cazut fara sa fie atins și nu a mai putut continua partida, acuzand dureri mari…

- Romania va debuta in Liga Natiunilor pe 7 septembrie, in meciul cu Muntenegru, fosta adversara din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia. Partida se va disputa la Ploiesti, de la ora 21:45.