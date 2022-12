Naționala Portugaliei „a zdrobit” Elveția cu 6-1 și s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale Naționala de fotbal a Portugaliei s-a calificat marți seara in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, invingand Elveția in optimi cu scorul de 6-1 (2-0). Tanarul Goncalo Ramos, titular in locul lui Ronaldo, a marcat un hat-trick la debutul sau la Cupa Mondiala. Meciul s-a jucat practic la o singura poarta, elvețienii fiind foarte puțin prezenți in fața buturilor lusitane. Fernando Santos a inceput fara Ronaldo, locul sau fiind luat de cel mai tanar jucator al portughezilor, Goncalo Ramos, care a reușit performanța de a marca de trei ori, la care s-a adaugat o pasa de gol, inainte de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

