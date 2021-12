Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Romaniei, Adrian Vasile, și președintele federației, Alexandru Dedu, și-au exprimat punctele de vedere dupa ce Romania și-a incheiat parcursul la Campionatul Mondial. Naționala feminina a incheiat intrecerea mondiala pe poziția a 13-a din 32 de participante, cea mai slaba de la ultimele cinci…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va debuta, in acest weekend, la Mondialul din Spania, insa, deocamdata, principalul subiect legat de sportul pe semicerc e cazul antrenorului de la Zalau, Gheorghe Tadici (69 de ani).

- BRD susține naționala feminina de handbal a Romaniei la Campionatul Mondial din Spania 2021. Din 23 noiembrie „tricolorele” desfașoara o acțiune centralizata la București, inaintea deplasarii in Spania pentru Mondialul programat intre 2 și 19 decembrie 2021. ...

- Romania participa la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania, programat intre 1 și 19 decembrie 2021. „Tricolorele” nu se pot baza insa pe Cristina Neagu, liderul echipei naționale. Neagu a vorbit despre absența sa de la CM și a intocmit un top al celor mai bune 3 meciuri pe care le-a facut…

- Romania redescopera handbalul feminin, fara Cristina Neagu (33 de ani). Iar asta pentru ca, in ultimii 14 ani, prima reprezentativa a „trait“ datorita celei care a fost de patru ori jucatoarea numarul 1 a lumii.

- Romania - Islanda se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida extrem de importanta pentru „tricolori”. Romania ocupa poziția a 2-a și are nevoie de doua victorii in ultimele doua etape pentru a se califica la barajul pentru Mondialul din Qatar. Romania cauta al 5-lea succes din campania de calificare…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Armenia cu scorul de 1-0, rezultat stabilit inca din prima repriza a meciului de pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Alexandru Mitrita a marcat unicul gol al meciului in minutul 26, cu capul, in urma…

- Cristi Dulca, selecționerul naționalei feminine de fotbal, a prefațat duelul dintre Romania și Croația. Partida va avea loc astazi, de la ora 20:30, in direct la Pro X. „Tricolorele” incep astazi campania pentru calificarea la Mondialul din 2023. Elevele lui Crisi Dulca vor juca pe teren, la Mogoșoaia,…