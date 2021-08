Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei scrie istorie. Echipa s-a calificat in premiera in finala Campionatului European, grupa B. Moldova a invins Cehia cu 5-2 in semifinalele turneului care se desfașoara la Chișinau.

- Echipa Naționala a Moldovei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal pe plaja, care se desfașoara in aceste zile la Chișinau. Este pentru prima data cand Moldova ajunge in aceasta faza a competiției din istoria participarii Moldovei in turneele de fotbal pe plaja.

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Moldovei s-a calificat in semifinalele Euro Beach Soccer, Divizia B. "Tricolorii" au invins Bulgaria pe arena din parcul "La Izvor" din Chisinau si au obtinut astfel a doua victorie consecutiva. Moldova s-a impus cu 3-1.

- In perioada 28 iulie - 1 august, la Chisinau, vor avea loc intrecerile Campionatului European de fotbal plaja - Euro Beach Soccer League, Divizia B. In meciul de deschidere al competitiei din capitala Republicii Moldova, care gazduieste in premiera un turneu de fotbal pe plaja de asemenea anvergura,…

- Selecționerul Naționalei Moldovei de fotbal de plaja, Ruslan Pernai a anunțat lotul jucatorilor convocați pentru meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal plaja – Euro Beach Soccer League, Divizia B. Astfel, in cea mai importanta competiție continentala de fotbal pe plaja, culorile Moldovei…

- Spectacol de zile mari in prima etapa a Campionatului European de rugby pe plaja, disputata la Chisinau. Echipa nationala a Moldovei a ajuns pana in finala competitiei masculine, iar dupa un meci de-a dreptul dramatic a pierdut in fata Croatiei.

- Federația Internaționala de Fotbal pe Plaja (BSWW) a confirmat oficial ca Republica Moldova va fi gazda Campionatului European - Euro Beach Soccer League, Divizia B. Organizarea acestei competiții majore internaționale la fotbal pe plaja a fost incredințata in premiera Federației Moldovenești de Fotbal.…