- Selectionata Romaniei a invins echipa Danemarcei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-20, 24-26, 25-22, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European de volei masculin 2019. Tricolorii au obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute de joc, revenind…

- Echipa Romaniei a fost invinsa de formatia Bosniei cu scorul de 3-2 (21-25, 26-24, 25-23, 25-19, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, la debutul in Grupa F a preliminariilor Campionatului European de volei feminin din 2019. Tricolorele au inceput bine meciul si au…

- Nationala de junioare U18 a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial din Polonia, dupa ce a invins Slovacia cu 22-21 (10-11). Echipa pregatita de Carmen Amariei nu a prins cea mai buna zi, dar a avut, in schimb, un portar de exceptie, Diana Ciuca.

- Nationala masculina de volei a Romaniei, antrenata de tehnicianul craiovean Dan Pascu, se pregateste in Banie pentru preliminariile Campionatului European, iar astazi si maine va sustine primele doua meciuri de verificare, in Sala Polivalenta. Adversara tricolorilor va fi nationala Israelului. ...

- Din nationala condusa de selectionerul Danut Pascu va face parte si zalauanul Adrian Gontariu, „tricolorii” urmand sa evolueze in preliminariile Campionatului European de Volei Echipa nationala masculina de volei a Romaniei va incepe duminica pregatirea pentru jocurile din preliminariile Campionatului…