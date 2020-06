Naţionala masculină de handbal şi-a aflat adversarele din preliminariile pentru Euro 2022 Marti seara, la Viena, a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru Campionatul European de Handbal Masculin din 2022, care va avea loc in Ungaria și Slovacia. Romania a fost prima echipa extrasa dintre cele 32 aflate in urne, fiind repartizata in grupa 8, alaturi de Suedia, Muntenegru și Kosovo. Suedia și Muntenegru au participat la EURO 2020, insa n-au impresionat, in timp ce Kosovo a fost adversara Romaniei in primul tur preliminar al Mondialelor din 2021, tricolorii caștigand categoric, cu 32-21. Țarile organizatoare sunt calificate direct, la fel și Spania și Croația, campioana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

