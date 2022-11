Naţionala feminină de handbal a României a evitat rușinea. Tricolorele s-au calificat în grupele principale ale Campionatului European Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European – EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru. Tricolorele au invins reprezentativa Macedoniei de Nord, miercuri, cu scorul de 31-23 (13-12), in Arena SC Boris Trajkovski din Skopje, in Grupa C. In precedentele doua meciuri, Romania a pierdut cu Olanda (28-29) si Franta (21-35). Nord-macedonencele nu au condus niciun moment in prima repriza, dar au egalat in cateva randuri. In minutul 21, Romania conducea cu trei goluri diferența, 11-8. La pauza diferenta a fost de doar un gol.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

