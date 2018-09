Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a invins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, intr-un meci...

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat, luni, cu 2-0 meciul cu Bosnia-Hertegovina, disputant pe stadionul de la Ovidiu. Miza era primul loc in Grupa a 8-a. Astfel, tineretul antrenat de Mirel Radoi are mari șanse de calificare la Campionatul European de anul viitor. Nationala de tineret a Romaniei…

- Nationala masculina sub 18 ani a terminat la egalitate cu Franta, scor 30-30, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European din Croatia. Baietii antrenati de Jordi Giralt au reusit sa refaca un handicap de 5 goluri, dupa ce la pauza erau condusi cu 15-10.

- Nationala de handbal masculin tineret a Romaniei a fost invinsa miercuri de reprezentativa Israelului, cu scorul de 30-22 (17-13), in al doilea meci din grupa intermediara 1 la Campionatul European din Slovenia. Tricolorii vor juca pentru clasarea finala pe locurile 13-16, scrie news.ro.In…

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00, in compania Suediei

- Romania a dat lovitura chiar de la primul meci la Campionatul Mondial de tineret care se desfasoara in Slovenia. Baietii lui Sandu Iacob au invins Islanda cu 29-19 intr-un meci din Grupa A si s-au instalat pe primul loc dupa prima zi. In celalalt meci al zilei, Germania si Suedia au...